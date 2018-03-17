İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kaptanlar Sokak adresinde ikamet eden servis şoförü İbrahim Koçal (61) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Koçal’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.