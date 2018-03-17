Sefa Gökgün
Karamürsel Yalakdere köyünde ikamet eden esnaf İsmet Gökgün’ün eşi Sefa Gökgün (58) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sefa Gökgün’ün cenazesi Yalakdere Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalakdere Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz