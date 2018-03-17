Karamürsel Yalakdere köyünde ikamet eden esnaf İsmet Gökgün’ün eşi Sefa Gökgün (58) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sefa Gökgün’ün cenazesi Yalakdere Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalakdere Mezarlığında toprağa verildi.