İzmit Şirintepe Mahallesi Kocatepe Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ferhat Duygu’nun eşi Sabiha Duygu (86) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sabiha Duygu’nun cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.