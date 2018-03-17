Sabiha Duygu
İzmit Şirintepe Mahallesi Kocatepe Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ferhat Duygu’nun eşi Sabiha Duygu (86) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sabiha Duygu’nun cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz