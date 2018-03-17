İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Mehmet Pekcan (68) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Mehmet Pekcan’ın cenazesi Tavşantepe Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.