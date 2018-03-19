Ali Karaş
Kandıra Elmacık Mahallesi Tokmalı Mevkisi Küme Evleri adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden emekli Ali Karaş (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Karaş’ın cenazesi Elmacık Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elmacık Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz