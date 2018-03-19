Kandıra Elmacık Mahallesi Tokmalı Mevkisi Küme Evleri adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden emekli Ali Karaş (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Karaş’ın cenazesi Elmacık Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elmacık Köy Mezarlığında toprağa verildi.