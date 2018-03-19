İzmit Cedit Mahallesi Maslak Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Kadir Aydın’ın eşi Yıldız Aydın (55) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Yıldız Aydın’ın cenazesi Bahtiyar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.