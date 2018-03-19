İzmit Yenişehir Mahallesi Seymen Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hüseyin Yorgun (69) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hüseyin Yorgun’un cenazesi Kireçocakları Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.