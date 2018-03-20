Ali Kurnaz
İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi adresinde ikamet eden eski esnaflardan Ali Kurnaz (62) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Kurnaz’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz