İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi adresinde ikamet eden eski esnaflardan Ali Kurnaz (62) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Kurnaz’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.