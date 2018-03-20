Nazlı Durgun
Kartepe Derbent Mahallesi Gediz Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Dursun Durgun’un eşi Nazlı Durgun (93) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Nazlı Durgun’un cenazesi Şirinsulhiye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şirinsulhiye Mezarlığında toprağa verildi.
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