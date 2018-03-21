Şükrü Dengiz Kandıra Kefken Ballar Köyü Rıdvanlar mevkisi Sıra Evler adresinde ikamet eden malulen emekli Şükrü Dengiz (58) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Bekar olan Şükrü Dengiz’in cenazesi İstanbul Sultanbeyli ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz