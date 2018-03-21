Kandıra Kefken Ballar Köyü Rıdvanlar mevkisi Sıra Evler adresinde ikamet eden malulen emekli Şükrü Dengiz (58) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Bekar olan Şükrü Dengiz’in cenazesi İstanbul Sultanbeyli ilçesinde toprağa verildi.