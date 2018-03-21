Kandıra Bağırganlı Mahallesi Liman Caddesi adresinde ikamet eden Mustafa Muzaffer Çakın (84) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Muzaffer Çakın’ın cenazesi Bağırganlı Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.