Mustafa Muzaffer Çakın
Kandıra Bağırganlı Mahallesi Liman Caddesi adresinde ikamet eden Mustafa Muzaffer Çakın (84) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Muzaffer Çakın’ın cenazesi Bağırganlı Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz