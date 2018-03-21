İzmit Hacıhasan Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden eski esnaflardan Mesut Erkoç (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Erkoç’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.