İzmit Kozluk Mahallesi 1. Yol Esen Apartmanı adresinde ikamet eden SEKA eski müdürlerinden merhum Ahmet Gençağa’nın eşi Kevser Gençağa (87) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Kevser Gençağa’nın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.