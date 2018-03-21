İzmit Akarca Mahallesi Filamingo Sokak adresinde ikamet eden teknik ressam merhum Oegen Prinzing’in eşi Feyzan Prinzing (85) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Emekli bankacı ve 2 çocuk annesi olan Feyzan Prizinzing’in cenazesi Yuvam Akarca Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.