İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Kırçiçeği Sokak adresinde ikamet eden terzi merhum Orhan Terzi’nin eşi Metine Terzi (78) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Metine Terzi’nin cenazesi Sakarya Pamukova ilçesinde toprağa verildi.