Metine Terzi
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Kırçiçeği Sokak adresinde ikamet eden terzi merhum Orhan Terzi’nin eşi Metine Terzi (78) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Metine Terzi’nin cenazesi Sakarya Pamukova ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz