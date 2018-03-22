Sedat Özdemir
İzmit Kısalar köyünde ikamet eden İSU’dan emekli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun dünürü İsa Özdemir ile birlikte 6 çocuk babası Sedat Özdemir (79) Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kısalar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz