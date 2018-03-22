İzmit Kısalar köyünde ikamet eden İSU’dan emekli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun dünürü İsa Özdemir ile birlikte 6 çocuk babası Sedat Özdemir (79) Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kısalar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.