Hayrettin Uçar
Erenler Mahallesi Kanlıbağ Sokak adresinde ikamet eden zihinsel engelli Hayrettin Uçar (56) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Bekar olan Hayrettin Uçar’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz