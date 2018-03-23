Erenler Mahallesi Kanlıbağ Sokak adresinde ikamet eden zihinsel engelli Hayrettin Uçar (56) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Bekar olan Hayrettin Uçar’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.