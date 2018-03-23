İzmit Cedit Mahallesi Hızır Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Merhum Ahmet Şen’in eşi Fethiye Şen (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fethiye Şen’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.