İzmit Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak adresinde ikamet eden Ömür Elektrik isimli iş yerinin sahibi Orhan Kurtuluş (71) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Orhan Kurtuluş’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.