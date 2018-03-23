Orhan Kurtuluş
İzmit Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak adresinde ikamet eden Ömür Elektrik isimli iş yerinin sahibi Orhan Kurtuluş (71) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Orhan Kurtuluş’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz