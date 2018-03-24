İsmet Özbek
Kandıra Çerçilli Mahallesi Avlanlı Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli marangoz İsmet Özbek (68) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan İsmet Özbek’in cenazesi Avlanlı Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avlanlı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz