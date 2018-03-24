Kandıra Çerçilli Mahallesi Avlanlı Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli marangoz İsmet Özbek (68) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan İsmet Özbek’in cenazesi Avlanlı Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avlanlı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.