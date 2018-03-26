Ali Rıza Kayabay
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Aydın Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ali Rıza Kayabay (70) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ali Rıza Kayabay’ın cenazesi Rahmiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz