İzmit Cumhuriyet Mahallesi Aydın Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ali Rıza Kayabay (70) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ali Rıza Kayabay’ın cenazesi Rahmiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Mezarlığında toprağa verildi.