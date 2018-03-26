İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Bayram Tuğral (58) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Bayram Tuğral’ın cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.