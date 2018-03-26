İzmit Tepeköy Mahallesi Öz Dicle Sokak adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi Hidayet Bayram (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Hidayet Bayram’ın cenazesi Bulduk Piroğlu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.