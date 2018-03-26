İzmit Topçular Mahallesi Şamdan Sokak ikamet eden esnaf emeklisi Engin Tanyel (74) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Engin Tanyel’in cenazesi Derince Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.