Engin Tanyel
İzmit Topçular Mahallesi Şamdan Sokak ikamet eden esnaf emeklisi Engin Tanyel (74) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Engin Tanyel’in cenazesi Derince Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz