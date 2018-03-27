İzmit Zabıtan Mahallesi Candan Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Ahmet Özcan (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Ahmet Özcan’ın cenazesi Antaplı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.