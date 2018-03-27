Gölcük Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi adresinde ikamet eden emekli gemici Mehmet Yılmaz (65) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Yılmaz’ın cenazesi Gölcük Sanayi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.