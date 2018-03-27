İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Kenan Canbaz (70) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kazım Canbaz’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.