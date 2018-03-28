İzmit Körfez Mahallesi Ahmet Gül Sokak adresinde ikamet eden mermer ustası Celalettin Dikmen (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Celalettin Dikmen’in cenazesi 42 Evler Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.