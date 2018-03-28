Celalettin Dikmen
İzmit Körfez Mahallesi Ahmet Gül Sokak adresinde ikamet eden mermer ustası Celalettin Dikmen (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Celalettin Dikmen’in cenazesi 42 Evler Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz