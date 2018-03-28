İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Hasan Kaya Sokak adresinde ikamet eden İzmit İmam Hatip Lisesinden emekli memur Hilmi Yılmaz (63) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hilmi Yılmaz’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülbahçe Kadriye Köyünde toprağa verildi.