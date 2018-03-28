Hilmi Yılmaz
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Hasan Kaya Sokak adresinde ikamet eden İzmit İmam Hatip Lisesinden emekli memur Hilmi Yılmaz (63) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hilmi Yılmaz’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülbahçe Kadriye Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz