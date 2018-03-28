İzmit Tavşantepe Mahallesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Mehmet Ak (79) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Ak’ın cenazesi Kaynarca Şentepe Mahallesi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şentepe Köy Mezarlığında toprağa verildi.