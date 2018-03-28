İzmit Çukurbağ Mahallesi Gebeşoğlu Sokak adresinde ikamet eden SGK emeklisi Hasan Kuzkaya (63) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hasan Kuzkaya’nın cenazesi Hüseyin Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.