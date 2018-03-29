Güller Kotan
Derince İbni Sina Mahallesi Gülay Sokak adresinde ikamet eden emekli taşocağı işçisi merhum İsmail Kotan’ın eşi Güller Kotan (85) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Güler Kotan'ın cenazesi Sakarya Kaynarca ilçesi Kulaklı Köyünde toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz