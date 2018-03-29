Derince İbni Sina Mahallesi Gülay Sokak adresinde ikamet eden emekli taşocağı işçisi merhum İsmail Kotan’ın eşi Güller Kotan (85) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Güler Kotan'ın cenazesi Sakarya Kaynarca ilçesi Kulaklı Köyünde toprağa verildi.