Ali Kızılbay
Kartepe Suadiye Karadere Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Ali Kızılbay (58) lösemi nedeniyle nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Kızılbay'ın cenazesi Karadere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kestanelik Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz