Kartepe Suadiye Karadere Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Ali Kızılbay (58) lösemi nedeniyle nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Kızılbay'ın cenazesi Karadere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kestanelik Mezarlığında toprağa verildi.