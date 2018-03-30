İzmit Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı adresinde ikamet eden DMO’dan emekli Ömer Lütfi Türk’ün eşi Sare Türk (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sare Türk’ün cenazesi Necatibey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.