İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutları 1. Ada adresinde ikamet eden Mannesman Boru Fabrikasından emekli Namık Kemal Hatay ile birlikte Rukiye Bakiye Şükran Gökçe (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Rukiye Bakiye Şükran Gökçe’nin cenazesi Maltepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.