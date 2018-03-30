Rukiye Bakiye Şükran Gökçe
İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutları 1. Ada adresinde ikamet eden Mannesman Boru Fabrikasından emekli Namık Kemal Hatay ile birlikte Rukiye Bakiye Şükran Gökçe (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Rukiye Bakiye Şükran Gökçe’nin cenazesi Maltepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz