İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi adresinde ikamet eden Kara Yollarından emekli merhum Sıddık Çavdar’ın eşi Pakize Çavdar (68) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Pakize Çavdar’ın cenazesi Maltepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.