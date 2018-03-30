Pakize Çavdar
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi adresinde ikamet eden Kara Yollarından emekli merhum Sıddık Çavdar’ın eşi Pakize Çavdar (68) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Pakize Çavdar’ın cenazesi Maltepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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