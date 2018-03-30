Nazire Çelik
İzmit Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi adresinde ikamet eden emekli Halk Eğitim Müdürü merhum Selahattin Çelik’in eşi Nazire Çelik (80) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden Ümit Çelik, Mete Çelik ve Nilgün Çelik Kısacıkoğlu’nun anneleri olan Nazire Çelik’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz