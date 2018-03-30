İzmit Süverler Mahallesi Süverler Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Mustafa Atlı’nın eşi Fatma Atlı (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Atlı’nın cenazesi Süverler köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.