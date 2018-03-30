Kandıra Teksen Mahallesi İlyaslar Mevkii Küme Evlerinde ikamet eden çiftçi Kore Gazisi Emin Akcan (86) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Emin Akcan’ın cenazesi Teksen Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.