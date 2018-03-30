İzmit Terzibayırı Mahallesi Tevfik Fikret Sokak adresinde ikamet eden esnaf merhum Ahmet Kaya’nın eşi Cemile Kaya (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Cemile Kaya’nın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.