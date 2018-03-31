İzmit Kozluk Mahallesi Numan Kahya Sokak Demirel Apartmanı adresinde ikamet eden vinç operatörü Ali Özer (73) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Ali Özer’in cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.