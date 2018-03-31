Fatma Aslan
Başiskele Aydınket Mahallesi 22. Ada 2. Blok Kalıcı Konutlar adresinde ikamet eden demir çelik fabrikasından emekli merhum Hacı Aslan’ın eşi Fatma Aslan (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Aslan’ın cenazesi Aydınkent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz