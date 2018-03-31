Başiskele Aydınket Mahallesi 22. Ada 2. Blok Kalıcı Konutlar adresinde ikamet eden demir çelik fabrikasından emekli merhum Hacı Aslan’ın eşi Fatma Aslan (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Aslan’ın cenazesi Aydınkent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.