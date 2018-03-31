Hediye Aydın
İzmit Karadenizliler Mahallesi Cevher Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Rıfat Aydın’ın eşi Hediye Aydın (82) gırtlak kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hediye Aydın’ın cenazesi Karadenizliler Mahallesi Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.
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