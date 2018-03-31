İzmit Tepeköy Mahallesi Mektep Sokak adresinde ikamet eden Tüpraştan emekli Kıbrıs Gazisi Tahsin Şen (64) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Tahsin Şen’in cenazesi Durhasan Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.