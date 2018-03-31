Tahsin Şen
İzmit Tepeköy Mahallesi Mektep Sokak adresinde ikamet eden Tüpraştan emekli Kıbrıs Gazisi Tahsin Şen (64) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Tahsin Şen’in cenazesi Durhasan Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz