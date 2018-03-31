Hacer Alkan
İzmit Bekirdere Mahallesi Gönenç Sokak adresinde ikamet eden Pakmaya’dan emekli Nurettin Alkan’ın eşi Hacer Alkan (63) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hacer Alkan’ın cenazesi Başaran Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz