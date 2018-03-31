İzmit Bekirdere Mahallesi Gönenç Sokak adresinde ikamet eden Pakmaya’dan emekli Nurettin Alkan’ın eşi Hacer Alkan (63) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hacer Alkan’ın cenazesi Başaran Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.