İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Taşkın Sokak ikamet eden SSK’dan emekli Salih Uludağ’ın eşi Fatma Uludağ (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk annesi olan Fatma Uludağ’ın cenazesi Alikahya Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.