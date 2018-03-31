İzmit Topçular Mahallesi Bahar Sokak adresinde ikamet eden özel firmada otobüs şoförlüğü yapan Ali Tamer Küçükköse (49) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Tamer Küçükköse’nin cenazesi Sakarya Kaynarca ilçesinde toprağa verildi.