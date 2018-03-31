Ali Tamer Küçükköse
İzmit Topçular Mahallesi Bahar Sokak adresinde ikamet eden özel firmada otobüs şoförlüğü yapan Ali Tamer Küçükköse (49) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Tamer Küçükköse’nin cenazesi Sakarya Kaynarca ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz