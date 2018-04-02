Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden emekli Polis Memuru Yaşar Çetinkaya (86) , bir süre önce geldiği Karamürsel Kayacık Mahallesinde ikamet eden kızının evinde vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan öğrenilen Yaşar Çetinkaya’nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir’e gönderildi.