Yaşar Çetinkaya
Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden emekli Polis Memuru Yaşar Çetinkaya (86) , bir süre önce geldiği Karamürsel Kayacık Mahallesinde ikamet eden kızının evinde vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan öğrenilen Yaşar Çetinkaya’nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir’e gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz