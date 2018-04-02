Ergün Sarıaltun
İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Ezgi Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan akciğer kanseri nedeniyle Ergün Sarıaltun (59) vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ergün Sarıaltun’un cenazesi Yuvam Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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