İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Ezgi Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan akciğer kanseri nedeniyle Ergün Sarıaltun (59) vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ergün Sarıaltun’un cenazesi Yuvam Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.