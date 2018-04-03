Meral Yıldız
İzmit Bekirdere Mahallesinde ikamet eden Çolakoğlu fabrikasından emekli Enver Yıldız’ın eşi Meral Yıldız (65) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Meral Yıldız’ın cenazesi Hüdaverdiler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hüdaverdi Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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